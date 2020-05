In Libano s'impennano i contagi: nuovo lockdown per 4 giorni

Il governo libanese torna indietro, interrompe la fase 2 e chiude il Paese per quattro giorni alla luce dell'impennata di casi di coronavirus registrati dopo che sono state allentate alcune delle misure restrittive.

Il "lockdown totale" scatterà alle 19 di domani fino alle 5 del mattino di lunedi' prossimo; saranno escluse sanità, agricoltura, industria alimentare e manifatturiera, ha precisato la ministra dell'Informazione Manal Abdel Samad.

"I cittadini dovrebbero stare a casa ed evitare di andare fuori eccetto che per casi urgenti", ha sottolineato.

Finora il Libano ha registrato 870 casi di Covid-19 e 26 morti.

Ad aprile sono state autorizzate graduali riaperture ma negli ultimi tre giorni "il tasso di contagio ha accelerato", ha spiegato il premier Hassan Diab, indicando che ci sono stati oltre 100 nuovi contagi in quattro giorni, anche tra i libanesi rientrati in patria in massa nelle ultime settimane.