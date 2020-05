Il Brasile ha più della metà dei morti in America Latina

Il coronavirus ha causato oltre 20 mila morti in America Latina e nei Caraibi, più della metà dei quali in Brasile, secondo un conteggio basato su dati ufficiali elaborati dall'Afp. Con un totale di 20.150 morti e 359.975 casi, l'America Latina è la regione più colpita dopo l'Europa e il Nord America. Il Brasile, con 10.627 decessi registrati, raccoglie più della metà di tutti i decessi. Il Messico ha riportato 3.353 morti e l'Ecuador 2.127. In tutto il mondo la pandemia di Covid-19 ha causato 280 mila decessi e oltre 4 milioni di contagi.