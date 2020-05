A Pechino alcune palestre hanno riaperto dopo 3 mesi

A Pechino hanno riaperto alcune palestre, dopo quasi tre mesi di chiusura imposta dall'epidemia di coronavirus. Al momento solo le strutture non interrate hanno avuto il via libera, seguendo rigide misure di sicurezza: viene misurata la temperatura all'entrata così come sono annotati nome e contatti; e' obbligatorio indossare la mascherina e mantenere una distanza di due metri dagli altri. Sono inoltre previsti controlli a campione tre volte al giorno, e in caso di violazione delle regole si rischia la chiusura dell'attività.