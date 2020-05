La Nasa porterà Tom Cruise sull'Iss per un film

La Nasa lavora ad un film con Tom Cruise che sarà girato sulla Stazione spaziale internazionale (Iss). Lo ha annunciato via Twitter l'amministratore della Nasa, Jim Bridenstine. "Abbiamo bisogno di forme di comunicazione popolari per ispirare una nuova generazione di ingegneri e scienziati per trasformare in realtà gli ambiziosi piani della Nasa", ha dichiarato.

Attualmente solo la Russia e' in grado di trasportare gli astronauti sull'Iss ma da anni SpaceX di Elon Musk e Boeing stanno lavorando per offrire anche agli Stati Uniti questa possibilità. Il Crew Dragon di SpaceX dovrebbe compiere la sua prima missione "umana" sull'Iss alla fine del mese.