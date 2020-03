Estero

In Cina il contagio rallenta ancora. Oltre 5 mila casi in Corea del Sud

Pechino registra casi importati dall'Italia. Tampone negativo per Papa Francesco. L'India sospende i visti dall'Italia. 11 nuovi decessi in Iran. Primo caso in Ucraina. Londra pronta a mettere in campo l'esercito