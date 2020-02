Facebook cancella la conferenza annuale degli sviluppatori

Facebook ha cancellato la sua conferenza annuale degli sviluppatori F8 che era in agenda per il 5 e 6 maggio prossimo a San Jose, in California, negli Stati Uniti, a causa dei timori di diffusione del coronavirus. "Celebrare la nostra comunità di sviluppatori globali alla conferenza F8 ogni anno è incredibilmente importante per noi, ma non sacrificheremo la salute (dei nostri partner e dipendenti) per farlo", ha dichiarato Konstantinos Papamiltiadis, direttore dei programmi e piattaforme per sviluppatori Facebook.

L'evento, organizzato nel mezzo della Silicon Valley, attira ogni anno migliaia di ingegneri. Consiste in presentazioni e workshop sulle varie piattaforme e prodotti dei principali social network del mondo: Instagram, Messenger, WhatsApp e Oculus (realtà virtuale). I due giorni della conferenza saranno sostituiti da sessioni locali, in particolare per gli studenti, e da "contenuti video live".