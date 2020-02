La Francia si prepara a una possibile "epidemia"

Anche la Francia si sta preparando a una possibile "epidemia" di Covid-19, secondo il ministro della Salute Olivier Ve'ran, che si dice "attento alla situazione in Italia". In un'intervista al quotidiano Le Parisien, il ministro (che lunedì scorso ha preso il posto di Agnes Buzyn che si è candidata a sindaco di Parigi) considera "molto probabile" la possibilità di nuovi casi in Francia. Per prepararsi ad affrontare l'eventuale epidemia, la Francia sta aumentando il "numero di laboratori dotati di test diagnostici per poter arrivare a condurre diverse migliaia di analisi al giorno e su tutto il territorio, contro i 400 di oggi".