Ogni operazione turca in Siria e in Libia, "non è né un'avventura, né scelta arbitraria": lo ha rimarcato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, che é tornato a difendere le sue strategia nel Mediterraneo: "Ogni lotta che evitiamo oggi in Siria, Libia, nel Mediterraneo, e generalmente nella nostra regione", ha infatti aggiunto, "ci ritornerà addosso domani con un conto più pesante".