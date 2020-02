Bilancio Ue, il vertice si conclude senza un accordo

Si è concluso senza un accordo il vertice fiume sul bilancio Ue. La proposta di compromesso della Commissione è apparsa inaccettabile a molti Paesi, in particolare perché conserva integralmente e su base permanente i rimborsi per quelli più ricchi. L’Italia, insieme a una quindicina di Stati membri tra cui Grecia, Portogallo, Cipro, Spagna e i baltici, insiste per preservare il livello attuale di fondi per l'Agricoltura e la Coesione e si oppone a preservare il “rebate” per i Paesi più ricchi.