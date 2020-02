Sono 28 gli americani tornati dalla Diamond Princess con il coronavirus

Sono 28 i cittadini americani, riportati in Usa dopo giorni in quarantena sulla nave da crociera Diamond Princess, risultati contagiati dal nuovo coronavirus della polmonite. Lo hanno reso noto, dopo i test condotti si connazionali, gli esperti americani dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie di Atlanta, che hanno detto di attendersi nuovi casi.

I 28 passeggeri della nave, insieme ai tre contagiati ritornati da Wuhan, la città cinese focolaio della'epidemia, porta il totale del pazienti in Usa a 31 casi. Negli Stati Uniti c'erano già 13 americani che avevano contratto l'infezione viaggiando in Cina o da uno stretto contatto con un componente della famiglia.

Il nuovo aggiornamento sui dati americani fa sì che l'Italia non sia più il Paese occidentale con il maggior numero di contagi.