La strada di Manhattan preferita dalle star è la sconosciuta Charles Street

Afp Sarah Jessica Parker e Mattew Broderick

C'è una strada nel cuore di Manhattan con un'alta densità di vip e di abitazioni milionarie, ma la maggior parte dei turisti e dei newyorkesi non la conosce, per un motivo: non ci sono negozi. È la West 11th Street, o Charles Street, tra la West 4th e Bleecker, al Village, quello che una volta era considerato il luogo preferito da poeti e artisti senza un dollaro. Le cose, racconta il Wall Street Journal, sono cambiate: molti grandi personaggi l'hanno scelta come residenza proprio per la sua tranquillità e capacità di "mimetizzarsi" nel caos di Manhattan.

Le case sono basse, massimo tre piani, finestre all'inglese, con i classici mattoni color rosso bruciato. La strada, a un'estremità, sbocca sull'Hudson. Una delle residenti più famose è la star di Sex and the City, Sarah Jessica Parker, che con il marito, Matthew Broderick, sta ristrutturando un doppio appartamento acquistato nel 2016 per 34,5 milioni di dollari. La coppia ha affidato all'architetto Morris Adjimi il compito di ridisegnare la casa.

Afp Liv Tyler

A due portoni di distanza c'è l'ex Ceo della compagnia telefonica americana Sprint, Marcelo Claure, che vive in un appartamento di mille metri quadrati, costato 27,4 milioni di dollari nel 2017. Tra i vicini di casa, Liv Tyler, figlia del leader degli Aerosmith, Steven Tyler; e Melissa Schiff Soros, ex moglie del figlio del miliardario George Soros, e Steve Ells, fondatore della catena di cibo messicano, Chipotle, che ha pagato 32,5 milioni per 1600 metri quadrati.

Meno conosciuto, ma non nel mondo finanziario, è Stuart Peterson, fondatore di una finanziaria con base a San Francisco, che ha comprato da Rupert Murdoch una casa del valore di 27,5 milioni. A pochi metri di distanza abita Alicia Harper, moglie di Alan Harper, potente producer della Cbs. Per lei una dimora di 800 metri quadrati del valore di 28,6 milioni.

