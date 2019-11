"Le ambasciate straniere aprano le reti wi-fi agli iraniani"

Le ambasciate straniere a Teheran aprano le loro reti wi-fi e le facciano usare al popolo iraniano: l'appello alla comunità internazionale, quasi un grido d'aiuto, arriva da Shirin Ebadi, l'avvocatessa iraniana che fu premio Nobel per la pace nel 2003, interpellata dall'Agi per telefono.

A una settimana dall'inizio delle proteste, nella repubblica islamica affacciata sul Golfo Persico la connessione a Internet rimane molto bassa e ristretta ad aziende e istituzioni. Il governo iraniano ha bloccato l'accesso a Internet per limitare l'organizzazione delle proteste e solo giovedì ha iniziato a ripristinare la connessione web, ma solo lentamente e parzialmente: secondo la piattaforma NetBlocks, che tiene sotto controllo la connettività degli utenti e la censura su Internet, nelle ultime ore ha raggiunto solo "il 15% dei livelli normali". Di qui l'appello della nota attivista.

"Gli iraniani devono poter connettersi e almeno leggere le notizie. L'Iran ha spento il collegamento Internet così che i crimini che commette non arrivino al mondo". La ferrea censura crea infatti una cortina oltre la quale le notizie non filtrano. Secondo Ebadi le vittime potrebbero essere state "fino a 300" e le persone arrestate siano "molte di più" delle mille dichiarate dalle autorità.

Nuove sanzioni da Washington

Gli Usa non perdono l'occasione per incalzare il regime: il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nei giorni scorsi ha denunciato che l'Iran ha bloccato Internet per nascondere "le morti e la tragedia" causate dai suoi stessi leader e che le autorità iraniane vogliono ridurre "a zero" la trasparenza sulle proteste degli ultimi giorni.

Di qui la mossa dell dipartimento del Tesoro americano, che ha annunciato il varo di sanzioni contro il ministro delle Comunicazioni, Mohammad Javad Azari Jahromi, ritenuto il responsabile del blocco dell'accesso a Internet. Tra l'altro il segretario di Stato, Mike Pompeo, ha fatto notare come i leader del governo iraniano, mentre il Paese era oscurato, abbiano mantenuto il proprio accesso a Internet e ai loro account sui social media.

Teheran mostra i muscoli

E adesso, sullo sfondo delle perduranti tensioni con Stati Uniti e Arabia Saudita nella regione del Golfo, Teheran è tornato a fare sfoggio di muscoli. Le forze armate iraniane hanno lanciato un'importante esercitazione di difesa aerea, nome in codice "Guardians of Velayat's Sky-98" nella provincia nord-orientale di Semnan. Il generale di brigata della difesa aerea Alireza Sabahifard ha spiegato ieri di cosa si tratta: manovre su un'area di circa 416 mila chilometri quadrati, simulando un conflitto nel Golfo, in particolare sullo Stretto di Hormuz. Una dimostrazione di potenza: "Se il nemico intende invadere, attaccare o addirittura infrangere lo spazio aereo del nostro Paese, che è una delle nostre linee rosse, possiamo farcela".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it