Jack Dorsey ha raccontato della capra uccisa da Zuckerberg con un teaser

Afp Mark Zuckerberg

Jack Dorsey, ceo di Twitter, racconta di una insolita cena con Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook. Secondo quanto riferito in una intervista a Rolling Stone, Zuckerberg gli servì le carni di una capra da lui personalmente ammazzata usando un teaser, una pistola laser. Era l'anno, spiega Dorsey, in cui Mark Zuckerberg mangiava solo quello che ammazzava. In questo caso, la capra era stata stordita con teaser, finita con un coltello e poi consegnata ad un macellaio. Il piatto rimase però intatto perché troppo freddo. L'episodio, ricorda Dorsey, resta il più memorabile degli incontri con Zuckerberg. "Considero Mark un uomo d'affari molto molto intelligente - ha aggiunto Dorsey - eccellerà guadagnando la massima quota di mercato possibile".

