Amanda Knox raccoglie fondi per sposarsi

Serena Campanini / Agf Amanda Knox con il fidanzato Christopher a Modena



Amanda Knox, la 31enne americana assolta in Cassazione per l'omicidio a Perugia della stundetessa Meredith Kercher la sera del primo novembre 2007, ha lanciato una raccolta fondi per la sua festa di nozze con il fidanzato Christopher Robinson.

La coppia ha creato un sito ad hoc, Knoxrobinson.com, chiedendo donazioni per le spese del matrimonio perché tutti i loro risparmi sono investiti nel recente viaggio in Italia per partecipare al Festival della giustizia penale di Modena.

Per l'omicidio di Meredith è stato condannato Rudy Guede, cittadino ivoriano. Knox ha trascorso 4 anni in carcere prima di venire rilasciata nel 2011.

