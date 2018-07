Un altro trimestre record per Apple, l'utile sale del 40%

Apple ha chiuso il terzo trimestre dell'anno fiscale con un utile per azione pari a 2,34 dollari, oltre i 2,18 dollari previsti dagli analisti e in crescita del 40% rispetto all'analogo periodo del 2017. Superiore alle previsioni di un miliardo di dollari anche il fatturato, attestatosi a 53,3 miliardi di dollari, in crescita tendenziale del 17%. Durante il trimestre sono stati venduti 41,3 milioni di iPhone, un numero inferiore ai 41,79 milioni stimati e analogo a quello del terzo trimestre del precedente esercizio. Si tratta del miglior risultato mai raggiunto da Apple nel terzo trimestre, come sottolineato in una nota dal numero uno del gruppo, Tim Cook.

"La robusta performance del nostro business ha trainato la crescita del fatturato in ognuno dei nostri segmenti geografici", ha dichiarato il direttore finanziario Luca Maestri, annunciando un utile netto di 11,5 miliardi di dollari e un cash flow operativo di 14,5 miliardi di dollari. Verrà pagato un dividendo per azione pari a 73 cent. Per il prossimo trimestre Apple prevede un fatturato tra i 60 e i 62 miliardi di dollari.‚Äč Sui circuiti elettronici, i mercati hanno salutato il bilancio con un rialzo del 3%.

