Uber punta sul cibo a domicilio, discussione preliminare per acquistare Deliveroo

Il gruppo statunitense Uber è interessato alla startup britannica Deliveroo, specializzata nella fornitura di pasti pronti. Lo riferisce Bloomberg. Secondo l'agenzia, Uber, già presente in questo settore con il servizio Uber Eats, è "in discussione preliminare" per acquistare Deliveroo per diversi miliardi di dollari. Uber, contattata dalla Afp, non ha voluto commentare. Fondata a Londra nel 2013, la startup Deliveroo ha circa 35.000 corrieri che lavorano in 12 paesi e in quattro continenti.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it