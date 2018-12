Usa: Trump invita la Fed a non rialzare i tassi

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a un giorno dall'inizio della riunione della Fed, ha invitato la Federal Reserve a non alzare i tassi di interesse. "E 'incredibile che con un dollaro molto forte e praticamente senza inflazione, il mondo esploda intorno a noi, Parigi stia bruciando e la Cina sia in ribasso. La Fed sta anche considerando un altro rialzo dei tassi, Godetevi la vittoria!", ha scritto Trump su Twitter, in un messaggio inviato un'ora prima dell'apertura dei mercati azionari. ì

