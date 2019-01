Toyota richiama 1,7 milioni di auto in Nord America per airbag difettosi

Afp Toyota

Toyota ha annunciato il richiamo di altri 1,7 milioni di veicoli in Nord America per sostituire gli airbag Takata difettosi che hanno comportato la morte di circa 20 persone nel mondo. Per la casa auto giapponese si tratta del terzo richiamo su larga scala nel giro di 5 mesi. La scorsa settimana Ford ha richiamato 953.000 veicoli per sostituire gli airbag Takata difettosi.

