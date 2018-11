Afp Nobuaki Kurumatani

La conglomerata nipponica Toshiba, in difficoltà dopo l'istanza di bancarotta presentata per il settore nucleare Usa, annuncia la sua intenzione di tagliare circa 7.00 posti nel prossimi 5 anni. Lo rende noto il ceo, Nobuaki Kurumatani, secondo il quale la misura è necessaria per garantire la solidita' della futura crescita del gruppo. Toshiba conta 140.000 addetti totali.

