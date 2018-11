Tlc: bollette 28 giorni, multa Agcom da 2,4 milioni a Tim e Wind Tre

L'Agcom ha multato per con tre sanzioni per un totale di circa 2,4 milioni di euro Tim e a Wind Tre per questioni legate al passaggio dalle bollette a 28 giorni quelle mensili. Le delibere sono riportate dall'Agcom sul suo sito. Nel dettaglio, Tim è stata multata in due delibere, una per 464.000 euro e la seconda per 1,044 milioni (per un totale di circa un milione e mezzo), mentre Wind Tre è stata sanzionata per 870.000 euro.

