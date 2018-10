Titoli Stato: spread Btp/Bund risale sopra 300 punti

Nelle prime contrattazioni lo spread risale sopra 300 punti. Il differenziale tra Btp e Bund passa di mano a 303 punti, contro i 297 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale sale al 3,541%, dopo che martedì ha toccato il picco del 3,712%, il top da aprile 2013. Sullo sfondo pesano i timori sul bilancio in deficit dell'Italia e il suo scontro con Bruxelles. Ieri Fitch ha puntato il dito contro l'Italia: "Nuovi obiettivi deficit comportano rischi fiscali". A rendere volatili i rendimenti dei titoli di Stato italiani cè anche l'attesa per le valutazioni di Moody's e di S&P attese per fine mese.

