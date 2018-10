Titoli di Stato: tassi in rialzo nelle aste di Btp e Ctz

Rendimenti in rialzo nelle aste di titoli di Stato. Sono stati collocati tre miliardi di euro del nuovo Ctz con scadenza novembre 2020 e 996 milioni del Btp indicizzato con scadenza maggio 2028. Per entrambi i titoli, i rendimenti sono risultati in forte rialzo: 2,34% per il Btp (+78 centesimi rispetto al collocamento di fine luglio) e 1,626% per il Ctz (+91 centesimi rispetto a un mese fa). Il rapporto di copertura è stato rispettivamente di 1,82 per il Ctz e 1,32 per il Btp.

