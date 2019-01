Tim non fa prezzo in Borsa dopo il profit warning, teorico -8,81%

Armando Dadi/Agf Tim

Il titolo Telecom Italia non entra in contrattazione a Piazza Affari dove segna un teorico -8,81%, dopo che ieri il cda della compagnia ha lanciato un 'profit warning' con l'Ebitda organico della Business unit domestic 2018 stimato in diminuzione ('mid single digit') rispetto all'anno precedente.

