Thailandia: l'undicesimo ragazzo è fuori dalla grotta

E' fuori dalla grotta anche l'undicesimo ragazzo intrappolato a Tham Luang. Lo riferisce la CNN.

Al terzo giorno di operazioni di salvataggio, in Thailandia, all'interno della grotta dunque rimangono solo due persone. Per tutti il ritorno all'aria aperta e' previsto in giornata. I ragazzini, una volta usciti dal buio, vengono trattenuti brevemente nell'ospedale da campo, poi prelevati in elicottero e portati nell'ospedale di Chiang Rai, dove vengono tenuti in assoluto isolamento per il timore che, con il sistema immunitario indebolito, siano a rischio di infezioni.

