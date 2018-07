Il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, torna a criticare il gasdotto Tap. "Non è un genere di investimento che serve né al Salento, né alla Puglia, né all'intera Italia. Si parla di questioni che stanno alla politica energetica, a quella ambientale e a quella economica. Su tutto ciò il gasdotto non avrà significativi vantaggi per l'Italia", ha detto Lezzi parlando a Matera.

