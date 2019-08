Spread sotto i 200 punti

Lo spread tra Btp e Bund scende sotto i 200 punti, a quota 198,8, dopo aver aperto a 205 punti. I mercati dei titoli di Stato guardano alla crisi di governo in Italia e scommettono su una soluzione non destabilizzante per l'andamento dei conti pubblici. Il rendimento del decennale arretra fino all'1,321%.

