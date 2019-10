Manovra, soglia del contante a mille euro e multe per chi rifiuta il bancomat

DANIEL KARMANN / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE

Contante, euro

L'ultima bozza del decreto fiscale riporta da tremila a mille euro la soglia per l'uso del contante, fissa al 2020 l'avvio della digital tax. Arriva una lotteria degli scontrini ad hoc per chi paga con carte e multe ai commercianti che rifiutano il bancomat (30 euro piu' il 4% del valore della transazione). Previsto inoltre un contributo di 30 euro per l'acquisto di dispositivi di allarme anti abbandono per evitare di dimenticare in macchina i bambini. Parte anche la precompilata Iva: a partire dalle operazioni 2021, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale.

"L'Iva non aumenterà", ha assicurato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a margine della direzione del Pd al Nazareno. "Avremo meno tasse sul lavoro e quindi piu' soldi in busta paga, piu' soldi per gli investimenti a partire da quelli green e un robusto pacchetto per la famiglia. E' una Manovra importante per il futuro del Paese".

