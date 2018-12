Tim e Sony stanno lavorando per portare sul mercato uno smartphone 5G. La compagnia di telecomunicazioni ha siglato un accordo con la sezione mobile del colosso giapponese per accelerare lo sviluppo della tecnologia di quinta generazione.

Tim supporterà Sony Mobile in tutte le fasi di sviluppo del prodotto in Italia, mettendo a disposizione il suo ecosistema di partner attivi nei vari Innovation Hub, il suo know-how tecnico, le migliori risorse dei suoi centri di ricerca e l’accesso ai test 5G per rendere disponibile commercialmente uno smartphone in grado di sfruttare la nuova rete.

La partnership strategica non punta solo alla realizzazione di uno smartphone che sia ponto per il 5G, ma anche ai servizi e infrastrutture che potranno utilizzare le capacità della nuova rete. Sony Mobile è inoltre presente al Tim 5G Innovation Lab a Roma, in cui ha presentato i propri sviluppi per quanto riguarda i device che sfrutteranno la nuova connessione.

“Siamo estremamente orgogliosi di essere partner di Tim sul 5G e di contribuire all’iniziativa del 5G Innovation Hub che rappresenta la nostra prima esposizione globale in campo 5G. La partnership con Tim si iscrive nel progetto di promuovere una collaborazione, sia tecnica che di business, volta a rendere il lancio commerciale di dispositivi e servizi 5G una realtà oltre a promuovere lo sviluppo innovativo in campo 5G e IoT, sia per il mercato consumer che enterprise” ha commentato Tibor Wagner, Director of Central and Southeast Europe di Sony Mobile.

