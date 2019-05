Sky: sanzione da 2,4 mln da Agcom per pacchetto calcio

Foto: Youtube Calcio, pallone

L'Autorità garante per le comunicazioni ha deliberato una sanzione da 2,4 milioni di euro nei confronti di Sky Italia per le variazioni sul pacchetto "Sky Calcio" per la stagione calcistica 2018/2019. Lo si legge in una delibera pubblicata dall'Agcom sul sito. Sky, secondo l'Autorità, non ha avvisato gli utenti in modo corretto e non ha concesso il diritto di recesso gratuito di fronte alle modifiche dello stesso pacchetto.

