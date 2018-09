Savona ha spiegato come il governo intende raggiungere una crescita del 3% entro il 2021

(Afp) Paolo Savona

Il governo punta a una crescita del 3% nel 2019. Lo afferma il ministro degli Affari Europei, Paolo Savona, in un intervento su Il Fatto Quotidiano in edicola, che in qualche modo diverge da quanto spiega oggi in una intervista al Sole 24 il ministro dell'Economia, Giovanni Tria:

"Puntiamo a una crescita dell'1,6% nel 2019 [...] L'anno in corso dovrebbe registrare una crescita reale dell'1,5 per cento e le previsioni di consenso per il 2019 sono nell'ordine dell'1 percento".

Questo il ragionamento di Savona, che prosegue:

"Se non si vuole un peggioramento dell'economia e un aumento delle condizioni di povertà e di disoccupazione occorre attivare nuovi interventi di politica fiscale. L'ideale sarebbe quello di attivare massicci investimenti, nell'ordine dei risparmi in eccesso degli italiani, pari a circa 50 miliardi di euro, presenti da alcuni anni nella nostra economia. Occorre riavviare il secondo motore della nostra economia, quello delle costruzioni, il cui spegnimento ha largamente contribuito alla crisi. Le condizioni di realizzazione di questi investimenti sono state trascurate, ponendo vincoli interni ed esterni alla loro realizzazione".

Ma, sottolinea Savona:

"E' ragionevole pensare che nel solo 2019 si possa raggiungere un aumento degli investimenti nell'ordine di almeno l'1 per cento di Pil, di cui la metà su iniziativa dei grossi centri produttivi di diritto privato dove lo Stato ha importanti partecipazioni. Se così fosse, l'incidenza sul disavanzo sarebbe nell'ordine di 0,5 per cento, senza tenere conto del gettito fiscale che questa nuova spesa garantirebbe. A tal fine, oltre ai provvedimenti già indicati nella Nota di aggiornamento (rafforzamento delle capacità tecniche delle amministrazioni centrali e locali, maggiore efficienza dei processi decisionali a tutti i livelli della pubblica amministrazione, modifiche al Codice degli appalti e standardizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato), opererà costantemente una Cabina di regia a Palazzo Chigi per intervenire sui punti di blocco o di ritardo".

E conclude:

"L'attuazione di questi stimoli alla domanda aggregata, tenuto conto dei moltiplicatori della spesa - spiega il ministro - può portare a una crescita nel 2019 di circa il 2 per cento e crescere ancora di mezzo punto percentuale all'anno, raggiungendo quella soglia minima del 3 per cento necessario per guardare al futuro dell'occupazione e della stabilità finanziaria del Paese che una crescita intorno all'1 per cento annuo non garantirebbe".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it