Regeni: Di Maio, auspico una svolta entro l'anno

La normalizzazione dei rapporti tra l'Italia e l'Egitto "non può che passare per la verità su Giulio Regeni". Lo ha sottolineato il vicepremier Luigi Di Maio, in missione ufficiale in Egitto, che stamattina ha incontrato il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi. Di Maio ha auspicato "una svolta entro l'anno" nel caso del ricercatore italiano ucciso. "La verità su Giulio Regeni va accertata il prima possibile", ha insistito Di Maio che ha riferito: "il presidente Al Sisi mi ha detto 'Giulio Regeni è uno di noi". (AGI)



