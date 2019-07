Petrolio: Opec Plus, approvata estensione tagli produzione 9 mesi

L'Opec Plus ha approvato l'estensione dei tagli alla produzione di petrolio per altri nove mesi. L'intervento, spiega una nota Opec, si protrarrà fino al 31 marzo 2020. Nel comunicato non c'è un accenno alla quantità di barili di petrolio ma si fa riferimento alle decisioni prese a dicembre 2018. In quella occasione i Paesi produttori decisero di ridurre la produzione di 1,2 milioni di barili al giorno. Il prossimo meeting è stato fissato per il prossimo 6 dicembre 2019.

