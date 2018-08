Petrolio: chiude in rialzo a New York, Wti a 65,91 dollari

Chiusura in rialzo per il petrolio a new York. Il barile Wti con consegna a settembre ha terminato le contrattazioni a 65,91 con un guadagno di 45 centesimi. Il Brent con scadenza a ottobre è invece salito di 40 centesimi a 71,83 dollari. Il greggio ha beneficiato del rasserenarsi del clima sulle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e sul Nafta. Gli investitori stanno inoltre ricostituendo le loro posizioni in attesa di vedere i reali effetti delle sanzioni americane contro l'Iran. Nel complesso della settimana comunque l'oro nero segna un calo dell'1,35% per il Brent e del 2,50% per il Wti.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it