Opec: accordo per taglio altri 500.000 barili al giorno

I paesi dell'Opec+ hanno raggiunto un accordo per tagliare la produzione di petrolio di altri 500.000 barili al giorno a partire dal primo gennaio prossimo sino alla fine di marzo. In particolare, 350.000 barili sono a carico dei Paesi Opec e 150.000 di quelli non Opec. Il ministro dell'Energia azero, Parviz Shahbazov, ha detto a Interfax che non ci saranno cambiamenti sul calcolo della produzione da condensato e che le precedenti intese restano in vigore. I tagli si aggiungono dunque a quelli già stabiliti di 1,2 milioni di barili al giorno fino al 31 marzo 2020.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it