Urso, la prossima settimana al tavolo con Stellantis

AGI - "Abbiamo instaurato un tavolo con Stellantis e tutti gli attori comprese le Regioni che ospitano stabilimenti del gruppo, il tavolo si riunirà la prossima settimana e, nel corso di cinque riunioni, analizzeremo stabilimento per stabilimento le prospettive ed i progetti di Stellantis e come incideranno su ogni sito produttivo a cominciare da quello di San Nicola di Melfi che ha bisogno di certezze". Lo ha detto ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a Potenza, a margine di un incontro con il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

"Il settore dell'automotive ha problemi da anni per colpa della disattenzione di chi governava prima che non intervenne per tempo quando fu costituita la grande multinazionale Stellantis in cui gli interessi di altri Paesi, come la Francia e agli Stati Uniti, sono stati meglio tutelati, noi siamo convinti che si possa invertire la rotta e su questo stiamo lavorando" - e ha aggiunto - "abbiamo insediato un tavolo Stellantis cui parteciperanno i sindacati, ma anche i rappresentanti dell'associazione italiana dell'automotive , l'Anfia, per chiarire assieme i progetti per il futuro e come intervenire per aumentare la produzione e salvaguardare la filiera dell'indotto, il nostro obiettivo concordato con l'azienda e' raggiungere un milione di veicoli Stellantis nel nostro Paese invertendo cosi' la rotta".