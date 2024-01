Quest'anno il turismo supererà i livelli pre-Covid

AGI - Il numero di turisti internazionali dovrebbe superare leggermente il livello pre-pandemico nel 2024 grazie alla ripresa del settore in Asia e nonostante le tensioni internazionali, in particolare in Medio Oriente. Lo rende noto l'Organizzazione Mondiale del Turismo (Unwto).

L'agenzia Onu, con sede a Madrid, ha inoltre annunciato che lo scorso anno 1,3 miliardi di turisti hanno viaggiato all'estero, il 44% in più rispetto al 2022. Questa cifra equivale all'88% del livello del 2019, l'ultimo anno prima della pandemia di Covid.