Tesla taglia il prezzo della Model Y in Germania

AGI - Tesla ha tagliato i prezzi delle sue auto Model Y in Germania, una settimana dopo che la casa automobilistica ha ridotto i prezzi della Model 3 e della Model Y in Cina. Tesla ha ridotto i prezzi per la Model Y Long Range e la Model Y Performance di 5.000 euro, rispettivamente a 49.990 euro e 55.990 euro, con uno sconto del 9 per cento e dell’8,1 per cento rispetto ai prezzi precedenti.

Ha inoltre tagliato il prezzo dei modelli Model Y a trazione posteriore di 1.900 euro, ovvero del 4,2 per cento, a 42.990 euro, secondo i dati sul suo sito web.

L’ultimo taglio dei prezzi arriva dopo che Tesla ha annunciato la scorsa settimana che avrebbe sospeso la maggior parte della produzione di automobili nella sua fabbrica vicino a Berlino dal 29 gennaio all’11 febbraio. La società ha attribuito la sospensione alla mancanza di componenti dovuta a cambiamenti nelle rotte di trasporto dopo gli attacchi nel Mar Rosso.