Byd pronta allo sbarco in Europa con 5 mila vetture

AGI - La prima nave dedicata della cinese BYD è salpata dalla città di Shenzhen, nel sud della Cina, trasportando più di 5.000 veicoli elettrici verso l'Europa, secondo quanto riferito martedì dalla testata statale Xinhua.

Le case automobilistiche cinesi, tra cui BYD, Chery Automobile e SAIC Motor, hanno effettuato ordini di navi per contrastare l'aumento dei costi di spedizione La nuova nave porta-veicoli denominata "BYD Explorer No.1" è partita lunedì per il porto di Flushing nei Paesi Bassi e per il porto tedesco di Bremerhaven, ha detto Xinhua.

La nave è stata costruita dal cantiere navale Yantai CIMC Raffles per la compagnia di navigazione israeliana Zodiac Maritime, ha aggiunto Xinhua. La Cina ha esportato 5,2 milioni di veicoli nel 2023, superando il Giappone come maggiore esportatore di automobili al mondo .