AGI - La Francia ha alzato il tributo sui veicoli nuovi inquinanti e pesanti. Si tratta del cosiddetto "malus ecologique". La sanzione una tantum è dovuta al momento della prima immatricolazione dell'auto e verrà utilizzata per garantire l'immissione sul mercato di veicoli più leggeri e a basse emissioni.

Viene calcolato anche in base alle emissioni di CO2 del veicolo. Dall'inizio dell'anno, le auto che emettono più di 117 grammi per chilometro (g/km), secondo lo standard WLTP, dovranno pagare. In precedenza, il limite era di 123 g/km o più. L'imposta parte da 50 euro e aumenta rapidamente con l'aumento delle emissioni di CO2 - fino a un massimo di 60.000 euro (in precedenza 50.000 euro).

Inoltre, dal 2022 i veicoli Ice particolarmente pesanti di peso pari o superiore a 1.800 chilogrammi (kg) sono soggetti a una sanzione. Ora si applica a tutte le auto di peso superiore a 1.600 kg. Per le auto di peso compreso tra 1.600 e 1.799 i proprietari dovranno pagare dieci euro per ogni chilo di peso in eccesso.

Per le auto di peso compreso tra 1.800 e 1.899 la tariffa sale a 15 euro/kg. Se il peso è compreso tra 1.900 e 1.999 kg il costo è di 20 euro/kg, e 25 euro/kg per le auto da 2.000 a 2.099 kg. Tutto ciò che pesa più di 2.100 chilogrammi costa 30 euro al chilo "in eccesso". Secondo le stime, nel 2024 il 10 per cento delle nuove auto diesel e benzina vendute in Francia peserà più di 1.800 chilogrammi.