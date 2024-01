Elon Musk fa uso di droghe? I vertici di Tesla sarebbero preoccupati

AGI - Alcuni dirigenti e membri del consiglio di amministrazione di Tesla temono che l'uso di droghe da parte di Elon Musk possa danneggiare l'andamento delle sue aziende. Lo riporta il Wall Street Journal.

Il miliardario, specifica l'articolo, avrebbe fatto uso in varie circostanze di Lsd, funghi allucinogeni e soprattutto di ketamina in funzione antidepressiva. Nel testo si fa accenno anche a cocaina ed ecstasy. Musk in passato era finito al centro di polemiche per aver fumato marijuana in pubblico.