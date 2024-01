La Bei sosterrà Volvo nella produzione delle auto elettriche

AGI - Volvo Cars riceverà un prestito di 420 milioni di euro dalla Banca Europea per gli Investimenti (Bei) per sviluppare una nuova piattaforma di auto elettriche. Le due parti hanno firmato un accordo di finanziamento a tal fine per decarbonizzare i trasporti nell'Ue e aiutare Volvo a raggiungere l'obiettivo di produrre solo veicoli elettrici entro il 2030.

I fondi della Bei sosterranno lo sviluppo di una nuova piattaforma per auto completamente elettriche, la ricerca e lo sviluppo necessari e contribuiranno al "lancio di tecnologie di produzione avanzate ed efficienti sotto il profilo delle risorse per le auto elettriche".

Secondo una dichiarazione della Bei ai media, il progetto mira a finanziare "una transizione giusta e rapida verso un'economia a zero emissioni nette, sia in Europa che nel mondo". Contribuirà inoltre a far avanzare la tecnologia dei veicoli elettrici, rendendola più sicura e sostenibile, riducendo il peso delle auto elettriche e implementando una tecnologia di ricarica più rapida.

"Penso che la Svezia possa essere orgogliosa del ruolo guida che Volvo Cars sta assumendo nel rendere l'industria automobilistica più sostenibile. Produrre automobili che funzionano con l'elettricità invece che con i combustibili fossili è solo una parte del puzzle", afferma il vicepresidente della Bei, Thomas Ostros.

"Il settore in sè è ancora ad alto consumo di carbonio, un aspetto su cui Volvo Cars sta lavorando attivamente per cambiare. In qualità di banca climatica dell'Ue, questo è uno dei tanti aspetti della transizione verde che stiamo finanziando e siamo lieti di collaborare con Volvo Cars per accelerare il cambiamento".

"Volvo Cars continua a lavorare diligentemente per raggiungere l'ambizione di diventare un'azienda a impatto climatico zero entro il 2040. Un modo in cui puntiamo a raggiungere questo obiettivo è eliminare le emissioni di scarico dalla nostra gamma di modelli e investire per diventare un'azienda di auto completamente elettriche entro il 2030", ha dichiarato il cfo di Volvo Cars, Johan Ekdahl.