Wall Street conta su 'Santa Claus Rally', indici verso nuovi record

AGI - Wall Street conta sul cosiddetto 'Santa Claus Rally' per toccare nuovi record, con i listini che a New York puntano a chiudere il 2023 con forti guadagni. L'indice S&P 500 è aumentato di oltre il 4% nel solo mese di dicembre ed è salito del 24% quest'anno e anche il Dow Jones è sulla buona strada per l'ottava settimana positiva di fila.

Se la storia è indicativa, è probabile che questo slancio continui nel breve termine. Per 'Rally di Babbo Natale' - espressione coniata dal fondatore dello Stock Trader's Almanac, Yale Hirsch, nel 1972 - s'intende il periodo che va dagli ultimi cinque giorni di scambi dell'anno e ai primi due del successivo. E dal 1969 a oggi, in questo periodo lo S&P 500 ha guadagnato in media l'1,3%, secondo i dati dello Stock Trader's Almanac. Guadagni che sono attribuiti alla predisposizione all'acquisto del periodo e in generale al sentiment da clima natalizio.

Quest'anno l'ottimismo è alto. La Federal Reserve ha sorpreso gli investitori all'inizio di dicembre segnalando che la sua storica stretta monetaria è probabilmente finita e prospettando tagli dei tassi nel 2024, a seguito dei segnali che l'inflazione continua a frenare. I dati di venerdi' scorso hanno supportato questo trend, mostrando che negli Stati Uniti a novembre l'inflazione annuale misurata dall'indice dei prezzi delle spese per consumi personali Pce è rallentata ulteriormente al di sotto del 3%.

E questo dà supporto ai mercati ed è probabile che lo farà anche la prossima settimana. Ultimamente gli investitori hanno dimostrato un forte 'appetito' per le azioni. I clienti di Bofa hanno acquistato 6,4 miliardi di dollari di azioni Usa su base netta nell'ultima settimana, il più grande afflusso settimanale dall'ottobre 2022, secondo un report di Bofa Global Research che riasale al 19 dicembre. Intanto, nelle ultime quattro-sei settimane c'è stato un forte aumento degli acquisti tra gli investitori al dettaglio.

"Dopo aver inseguito in modo aggressivo l'aumento dei rendimenti negli ultimi mesi, la svolta del Fomc e il rafforzamento della narrativa di atterraggio morbido hanno fatto sì che le persone reindirizzassero i loro acquisti verso titoli più rischiosi", ha osservato in una nota degli ultimi giorni Vanda Research. "Ci aspettiamo che questa tendenza continui nel nuovo anno, poiche' i rendimenti restano sotto pressione", ha aggiunto.