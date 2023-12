Natale da record in vista per le compagnie aeree americane

AGI - Le compagnie aeree americane prevedono numeri record di passeggeri e voli per le festività natalizie, anche perché hanno già provveduto a rafforzare i loro sistemi di de-icing (rimozione del ghiaccio) per evitare interruzioni come quelle provocate dall'ondata di gelo del dicembre 2022.

La statunitense Federal Aviation Administration (Faa) prevede oltre 267.000 voli tra il 20 e il 26 dicembre, con un picco giovedì (con quasi 49.000).

Today will be the busiest day for air travel ahead of the Christmas holiday. Are you ready? Get travel tips before you leave home at https://t.co/6VENOnOYkr. #Christmas2023 pic.twitter.com/6joJDIZIca — The FAA ✈️ (@FAANews) December 21, 2023

L'osservata speciale sarà la Southwest Airlines dopo il fiasco dell'anno scorso, segnato dalla cancellazione del 60% delle sue rotte a causa di problemi logistici, che le è valso una multa di 140 milioni di dollari, annunciata lunedì dal ministero dei Trasporti.

Aereo della Southwest Airline in decollo

Un importo di circa trenta volte superiore a qualsiasi altra sanzione comminata finora dal ministero Usa.

A differenza di quanto accadde nel dicembre 2022, quando un'ondata di freddo estremo, accompagnata da forti nevicate, ha avvolto gli Stati Uniti causando il caos nel trasporto stradale e aereo con migliaia di voli cancellati, il National Weather Service (Nws) prevede un fine settimana di Natale relativamente calmo su quasi tutto il Paese, pur segnalando temporali e precipitazioni locali tra sabato e domenica.

Meteorologists at the National Weather Service may be dreaming of a white Christmas, but they’re not forecasting one for most of the United States. At least the weather is favorable for most people who have plans to travel this year! Here’s the day-by-day breakdown of what to… — National Weather Service (@NWS) December 19, 2023

"Southwest ha fatto numerosi investimenti in infrastrutture ed efficienza per supportare meglio i nostri clienti, i nostri dipendenti e le nostre operazioni durante gli eventi meteorologici invernali estremi", ha assicurato a prescindere dalle previsioni la compagnia, citando in particolare l'acquisto di potenti riscaldatori e camion per la rimozione del ghiaccio sui velivoli. La compagnia ha inoltre reso noto di aver assunto migliaia di persone nel 2023 e di aver formato più dipendenti per la gestione delle emergenze. Pur senza fornire previsioni specifiche sulle prenotazioni ricevute in vista delle festività, Southwest confera le buone prospettive formulate a meta' dicembre per un numero record di passeggeri nel quarto trimestre.

Comunicazioni simili, ugualmente improntate all'ottimismo, sono state diffuse anche da United Airlines e American Airlines che prevedono di trasportare un numero di passeggeri senza precedenti durante le festività natalizie (dal 21 dicembre all'8 gennaio) rispettivamente circa 9 milioni (+12% su base annua) e quasi 12,7 milioni a bordo di oltre 110.000 voli.



Durante questo periodo, United prevede di operare una media di 4mila voli al giorno, con il 22 e il 23 dicembre che saranno i più trafficati con un milione di passeggeri. United ha fatto anche sapere di essersi dotata di una flotta di oltre 150 camion antighiaccio, pronti a entrare in azione in caso di freddo estremo, e di aver reclutato più di 15mila persone nel corso dell'anno.

Delta prevede di trasportare quasi 9 milioni di persone con più di 4mila voli giornalieri e invita i passeggeri dal 21 al 22 e dal 26 al 30 dicembre ad arrivare prima delle tre ore solitamente consigliate.