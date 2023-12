Uber aumenta il salario minimo agli autisti francesi 

AGI - Uber Technologies aumenterà il salario minimo pagato agli autisti in Francia come parte di un accordo più ampio tra le società di ride-hailing e i rappresentanti degli autisti nel paese, ha dichiarato la società.

Gli autisti guadagneranno un reddito minimo di 9 euro per viaggio, rispetto ai 7,65 euro che guadagnavano in precedenza, e avranno un reddito garantito di 30 euro all'ora e 1 euro al chilometro. Le modifiche alla garanzia del reddito orario e al salario minimo per chilometro saranno attuate entro maggio del prossimo anno, mentre l'aumento salariale delle entrate per viaggio entrerà in vigore da febbraio. Bloomberg News ha riferito che anche le app di ride-hailing Bolt e Free Now hanno aumentato allo stesso modo il loro salario minimo.