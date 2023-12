In Svezia i cittadini appoggiano lo sciopero dei lavoratori contro Tesla

AGI - La maggior parte degli svedesi sostiene lo sciopero dei meccanici in corso nelle officine Tesla per il diritto alla contrattazione collettiva, lo ha dimostrato un sondaggio d'opinione condotto da Novus. La casa automobilistica statunitense sta affrontando un duro confronto con sindacati dei paesi del Nord Europa e con fondi pensione della zona, per il suo rifiuto di accettare le richieste del sindacato IF Metall, i cui membri nelle officine Tesla sono in sciopero da ottobre.

"Una netta maggioranza - ovvero il 58 per cento degli svedesi - ritiene che il sindacato abbia ragione a combattere contro Tesla" scrive il quotidiano Svenska Dagbladet, che ha commissionato il sondaggio.

"Solo il 20 per cento degli intervistati ritiene che l'azione sindacale del sindacato sia sbagliata." Una netta maggioranza degli svedesi intervistati da Novus ha affermato che la loro fiducia in Tesla è venuta meno durante lo scontro tra le parti.