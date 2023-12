Sono già 40 mila le domande per l'assegno di inclusione

AGI - La piattaforma per l'assegno di inclusione è attiva e ha già acquisito 40 mila domande. Lo ha detto la ministra del Lavoro Marina Calderone, nel corso di una conferenza stampa. La ministra ha fatto notare che il 50% delle domande sono state inserite direttamente dai cittadini e questo ha dimostrato che la preoccupazione sulla complessità della procedura era infondata; le domande - ha sottolineato - sono state per lo più completate del patto di attivazione digitale e questo "è un fatto importante". Chi inserirà la domanda fino al 31 riceverà, se accolta, l'assegno con decorrenza da gennaio per 18 mesi.