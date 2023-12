AGI - Lo Stato è pronto a rimborsare i cittadini che acquisteranno una nuova tv, la prima casa, o i mobili per l'abitazione.

Ecco tutti i bonus casa per il 2024 e come ottenerli:

Superbonus: al 110%, calerà nel 2024 al 70%. La massima al 110% rimarrà attiva solo per i cittadini che vivono in territori a rischio sismico.

Bonus prima casa under 36: nel 2024 verrà esteso il bonus mutui per gli under 36, per l’acquisto della prima casa. Il bonus prevede l’azzeramento delle imposte e l’accesso a mutui per un importo di oltre l’80%. Il bonus è dedicato unicamente a chi ha meno di 36 anni, un Isee non superiore ai 40 mila euro e richiede acquisto di immobili di valore non superiore a 250.000 euro.

Bonus mobili: Se invece devi cambiare mobilio o acquistare nuovi elettrodomestici è attivo anche nel 2024 il Bonus mobili ed elettrodomestici. La detrazione fiscale al 50% è collegata alla ristrutturazione con un importo massimo detraibile di 5mila euro.

Rottamazione tv: Attivo anche nel 2024 il Bonus rottamazione tv. L’incentivo consiste in uno sconto del 20% sul prezzo di acquisto di un nuovo televisore, fino ad un massimo di 100 euro, senza alcun limite di ISEE.

Bonus bollette: L’agevolazione consiste nella riduzione sul costo delle utenze di luce e gas per per famiglie con Isee non superiore ai 15 mila euro. Il contributo è riconosciuto ai clienti titolari di Bonus sociale elettrico.