Il patron di Ryanair, O'Leary potrebbe incassare bonus record di 100 mln euro

AGI - Il numero uno di Ryanair Michael o'Leary potrà incassare un bonus di 100 milioni di euro dopo che le azioni della compagnia aerea low-cost hanno raggiunto un livello record questa settimana. Venerdì le azioni sono salite a 18,99 euro, portando il loro guadagno annuale a oltre il 50% e sottolineando la posizione di forza di Ryanair in Europa.

In base a un piano di bonus concordato nel 2019, secondo quanto riporta il Financial Times, O'Leary può guadagnare opzioni su azioni per un valore di circa 100 milioni di euro se il prezzo delle azioni della compagnia aerea raggiunge i 21 euro per 28 giorni o se registra 2,2 miliardi di euro di profitti annuali al netto delle imposte. L'esborso sarebbe uno dei più consistenti nella storia delle aziende europee poichè, tecnicamente, O'Leary potrebbe essercitare le opzioni per acquistare 10 milioni di azioni a 11,12 euro l'una.

Secondo i dati di Bloomberg, gli analisti finanziari che coprono la società hanno un obiettivo medio di prezzo delle azioni di 24 euro per i prossimi 12 mesi, mentre la compagnia aerea ha previsto un utile al netto delle imposte compreso tra 1,85 e 2,05 miliardi di euro per l'anno fiscale fino a marzo.