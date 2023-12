Scade l'Imu, ma 200 comuni rischiano una terza rata

AGI - "Domani scade il termine per il versamento della seconda rata dell'Imu, la patrimoniale sugli immobili da 22 miliardi di euro l'anno". Lo ricorda la Confedilizia sottolineando che il versamento deve essere eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata corrisposta, sulla base, di norma, delle delibere pubblicate alla data del 28 ottobre 2023 nel sito Internet delle Finanze.

In oltre 200 Comuni, tuttavia, secondo l'associazione, "vi è il rischio che alla prima rata di giugno e alla seconda di dicembre se ne aggiunga una terza il 29 febbraio 2024 a causa di un emendamento al disegno di legge di bilancio che concede ulteriore tempo alle amministrazioni locali che non hanno provveduto a trasmettere nei termini alle Finanze la delibera di approvazione delle aliquote".

"La scadenza Imu - aggiunge la Confederazione - presenta quest'anno un'importante novità, derivante dalla legge di bilancio dello scorso anno: dal 2023, infatti, sono esentati dal pagamento dell'Imu gli immobili non utilizzabili nè disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di 'violazione di domicilio' e 'invasione di terreni o edifici' o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. La normativa prevede che il soggetto passivo comunichi al Comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa quando cessa il diritto all'esenzione. Con comunicato stampa del 12 dicembre scorso, il Ministero dell'economia e delle finanze, su sollecitazione della Confedilizia, ha chiarito che l'esenzione spetta anche se non è stato ancora adottato il previsto decreto di attuazione, che riguarda solo il modello dichiarativo. I contribuenti che fruiscono dell'esenzione, ha inoltre precisato il Ministero, dovranno poi presentare la dichiarazione Imu, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno 2024".