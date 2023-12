È Giovanni Ferrero l'uomo più ricco d'Italia, secondo Piero Ferrari

AGI - Giovanni Ferrero chiude anche il 2023 in testa alla classifica degli italiani più ricchi. Lo rileva Forbes, che gli attribuisce un patrimonio di 39,1 miliardi di dollari. Secondo, staccatissimo, è Giorgio Armani (12,9 miliardi). E a completare il podio figura Piero Ferrari, figlio di Enzo, con 7,6 miliardi. I miliardari italiani sono in tutto 70, un record: 20 in più di un anno fa. Il totale dei loro patrimoni èdi 230,1 miliardi, quasi 70 in più rispetto a fine 2022.

La prima donna in classifica, al quarto posto, è Massimiliana Landini Aleotti, proprietaria dell'azienda farmaceutica Menarini, che ha un patrimonio di 6,8 miliardi di dollari. A seguire si collocano Sergio Stevanato (6,7miliardi), i coniugi Miuccia Prada e Patrizio Bertelli (4,5 miliardi), Giuseppe De'Longhi (4,4 miliardi) e Giuseppe Crippa (4,1 miliardi), fondatore di Technoprobe.

A chiudere la top ten, a quota 4 miliardi, c'èun pari merito tra 11 miliardari, inclusi gli otto eredi di Leonardo Del Vecchio: i figli Claudio, Clemente, Leonardo, Luca, Marisa e Paola, la vedova, Nicoletta Zampillo, e Rocco Basilico, nato dal precedente matrimonio di Zampillo con il banchiere Paolo Basilico. Al loro fianco il costruttore ed editore Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Campari Group, Luca Garavoglia, e la new entry Giancarlo Devasini, direttore finanziario di Tether.

I figli di Berlusconi figurano al 38esimo posto con Marina e Piersilvio, che possono vantare un patrimonio di 1,9 miliardi. Più indietro Barbara, Eleonora e Luigi, sessantasettesimi con un miliardo.